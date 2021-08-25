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Вирусолог назвал срок создания препарата от всех штаммов коронавируса

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог назвал срок создания препарата от всех штаммов коронавируса
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Препарат, которые позволит защитить население от всех штаммов коронавирусной инфекции, можно создать за шесть месяцев или за год. Об этом рассказал вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов.

По его словам, в последнее время в обществе и медицинских кругах все чаще стали говорить об универсальном антителе, которое сможет защитить организм от всех вариантов COVID-19.

Специалист отметил, что такой препарат будет скорее лекарством, нежели вакциной. Его нужно будет принимать не для профилактики, а в том случае, если человек уже заболел.

— Что касается сроков разработки такого препарата, то, если Родина прикажет, то от полугода до года – вполне реальный срок. Американские ученые, конечно, молодцы. Но активные работы ведут и их российские коллеги. В частности, в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук тоже работают над такими антителами, причем с успехом, — подытожил эксперт в эфире «Радио 1».

Один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были выявлены позже. Штамм «дельта» распространился на территории многих государств.

Врачи установили, что индийский штамм коронавируса «дельта» может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают образование тромбов. Также сообщалось, что данный штамм коронавируса более агрессивный, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. В стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян.

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