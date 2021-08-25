Вирусолог назвал срок создания препарата от всех штаммов коронавируса

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Препарат, которые позволит защитить население от всех штаммов коронавирусной инфекции, можно создать за шесть месяцев или за год. Об этом рассказал вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов.

По его словам, в последнее время в обществе и медицинских кругах все чаще стали говорить об универсальном антителе, которое сможет защитить организм от всех вариантов COVID-19.

Специалист отметил, что такой препарат будет скорее лекарством, нежели вакциной. Его нужно будет принимать не для профилактики, а в том случае, если человек уже заболел.

— Что касается сроков разработки такого препарата, то, если Родина прикажет, то от полугода до года – вполне реальный срок. Американские ученые, конечно, молодцы. Но активные работы ведут и их российские коллеги. В частности, в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук тоже работают над такими антителами, причем с успехом, — подытожил эксперт в эфире «Радио 1».

Один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были выявлены позже. Штамм «дельта» распространился на территории многих государств.

Врачи установили, что индийский штамм коронавируса «дельта» может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают образование тромбов. Также сообщалось, что данный штамм коронавируса более агрессивный, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. В стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян.