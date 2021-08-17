Попова анонсировала появление пятой российской вакцины от COVID-19

Фото: Пресс-служба Совфеда

Пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 17 августа.

— В Российской Федерации… четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса, — приводит слова руководителя ведомства РИА Новости.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.

За последние сутки в России выявили 20 958 случаев COVID-19. При этом 8,2 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице зафиксировали 2006 случаев коронавируса.

Кроме того, за этот период в стране было зафиксировано 805 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью выздоровели 18 407 пациентов.