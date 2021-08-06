Более 30 миллионов россиян полностью привились от COVID-19

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова в пятницу, 6 августа.

— Наутро 6 августа 2021 года в Российской Федерации первым компонентом вакцинировано более 39 млн человек, двумя компонентами — более 30 млн человек, — рассказала она.

Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область, приводит слова Голиковой ТАСС.

За последние сутки в России выявили 22 660 новых случаев коронавируса. При этом 8,3 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

За минувший день было также зафиксировано 792 летальных исхода. После прохождения лечения от COVID-19 за день в стране полностью поправился 20 141 пациент.

По количеству новых случаев в стране продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице заболели 2583 человека.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».