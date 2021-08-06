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Более 22,5 тысячи случаев коронавируса выявили в России за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Более 22,5 тысячи случаев коронавируса выявили в России за сутки
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в России выявили 22 660 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,3 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции. За последние сутки было также зафиксировано 792 летальных исхода.

Более 22,5 тысячи случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения от коронавируса за день в стране полностью поправился 20 141 пациент.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице заболели 2583 человека.

По состоянию на 5 августа в мире было зарегистрировано 200 014 602 случая COVID-19, подсчитали специалисты Университета Джонса Хопкинса (США).

Более 22,5 тысячи случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По сведениям учреждения, за время пандемии скончались 4 252 873 пациента с коронавирусной инфекцией. При этом по всему миру было поставлено более четырех миллиардов доз вакцин от COVID-19, сообщалось на официальном сайте университета.

21 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, только в десяти регионах фиксируется снижение заболеваемости.

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