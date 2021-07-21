Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

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Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, только в десяти регионах фиксируется снижение заболеваемости. Об этом в среду, 21 июля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что в 67 регионах РФ заболеваемость растет, в десяти отмечается небольшое снижение. При этом в 38 регионах страны остается устойчивая тенденция превышения среднероссийских уровней заболеваемости коронавирусом, уточнила вице-премьер РФ.

— А если исключить из этого счета Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, то рост заболеваемости выше среднероссийских показателей наблюдается в 50 регионах страны, — добавила Голикова.

Она отметила, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной, а показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 118,7. Голикова также сообщила, что на прошедшей неделе в России было выявлено 174,2 тысячи случаев заболевания COVID-19.

По ее словам, в России в настоящее время активно идет вакцинация против коронавируса, поствакцинальных осложнений нет. Она подчеркнула, что на данный момент первым компонентом вакцины в стране привились 33,6 миллиона человек, двумя компонентами — 22,6 миллиона человек.

Вице-премьер РФ рассказала, что россияне старше 60 лет и 40-49 лет составляют наибольшую долю от числа привитых в стране. При этом граждане 18-29 лет вакцинируются редко.

Она добавила, что в июле-сентябре 2021 года в гражданский оборот введут более 67 миллионов комплектов доз вакцины против COVID-19.

По данным Голиковой, заболеваемость коронавирусом переходит из центральных частей России в регионы. Она добавила, что в настоящее время масочный режим сохраняется во всех регионах РФ, пишет РИА Новости.

В свою очередь президент России Владимир Путин также отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».