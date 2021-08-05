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Число случаев COVID-19 в мире превысило 200 миллионов

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Число случаев COVID-19 в мире превысило 200 миллионов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире было зарегистрировано 200 014 602 случая COVID-19, подсчитали специалисты университета Джонса Хопкинса (США).

По сведениям учреждения, за время пандемии скончались 4 252 873 пациента с коронавирусом. При этом по всему миру было поставлено более четырех миллиардов доз вакцин против COVID-19, сообщается на официальном сайте университета.

Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, достижения в борьбе с коронавирусом на Земле утрачены или находятся под угрозой. Он обратил внимание на резкий рост заболеваемости COVID-19, который фиксировался в последние недели во многих странах мира. По мнению Гебрейесуса, число пациентов с коронавирусом растет из-за увеличения мобильности и контактов. Кроме того, рост происходит из-за ненадлежащего применения антиковидных мер.

ВОЗ в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией ставит целью вакцинацию не менее 70 процентов жителей всех стран мира к сентябрю 2022 года. Гебрейесус подчеркивал, что пандемию COVID-19 можно взять под контроль — в этом поможет вакцинация.

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