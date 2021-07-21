Глава ВОЗ призвал вакцинировать 70 процентов жителей Земли от COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией ставит целью вакцинацию не менее 70 процентов жителей всех стран мира к сентябрю 2022 года. Об этом рассказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета накануне открытия Олимпиады-2020, Гебрейесус подчеркнул, что пандемию COVID-19 можно взять под контроль, в этом поможет вакцинация.

Чтобы привить 70 процентов жителей Земли, потребуется 11 миллиардов доз вакцин, причем обеспечить их нужно срочно. Однако «беспрецедентный кризис требует беспрецедентных мер», заявил глава ВОЗ.

— Мой ответ прост: пандемия закончится, когда мир решит закончить с ней, — сказал Гебрейесус.

Он отметил, что у человечества имеется необходимый инструментарий: средства для предотвращения и для лечения заболевания. Однако в отсутствие реальных политических обязательств по борьбе с пандемией победить COVID-19 сложно. В связи с этим глава ВОЗ призвал лидеров стран «большой двадцатки» проявить волю и использовать средства, которыми они располагают, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации от коронавирусной инфекции в РФ. Теперь необходимо достичь коллективного иммунитета не менее 80–90 процентов.

18 июля директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского Института Пастера эпидемиологии и микробиологии Арег Тотолян рассказал, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России достиг около 60 процентов, по предварительным данным исследований. Он также отметил, что в идеале в России необходимо добиться иммунитета на уровне 90 процентов.