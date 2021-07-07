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Мишустин поручил довести уровень коллективного иммунитета к COVID-19 до 80–90 процентов

Полина Долганова

Политика
Мишустин поручил довести уровень коллективного иммунитета к COVID-19 до 80–90 процентов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации от коронавирусной инфекции в РФ. Теперь необходимо достичь коллективного иммунитета не менее 80–90 процентов. Об этом в среду, 7 июля, сообщает РИА Новости.

Глава кабмина также рекомендовал субъектам РФ следить за соблюдением принятых мер по борьбе с коронавирусом. В том числе необходимо соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий.

Кроме того, Мишустин поручил Роспотребнадзору принять меры по передаче данных из лабораторий о результатах ПЦР-тестов на портал госуслуг. Это требование должно быть выполнено до 8 июля.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых мероприятий в регионах России на фоне сложной эпидемической обстановки из-за COVID-19.

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