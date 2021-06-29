Попова попросила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий

Фото: Пресс-служба Совфеда

В Роспотребнадзоре попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых мероприятий в регионах России на фоне сложной эпидемиологической обстановки из-за COVID-19. С соответствующим заявлением выступила во вторник, 19 июня, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, во многих регионах РФ продолжают проводить массовые мероприятия, несмотря на эпидемиологические требования. Она добавила, что без соблюдения антиковидных мер также проводят политические встречи.

— Это неправильно — подвергать риску здоровье населения. На сегодняшний день это недопустимо, как, собственно, и всегда, когда эпидемиологическая обстановка этого не позволяет, — подчеркнула Попова.

Она отметила, что в Роспотребнадзоре подготовили проект постановления главного государственного санитарного врача. В документе указаны требования по антиковидным мерам, а не рекомендации, уточнила Попова. Она обратилась к Мишустину с просьбой поддержать проект.

Премьер-министр РФ одобрил предложение Поповой и попросил ее проработать аналогичные документы с региональными главными санитарными врачами.

Попова напомнила, что на данный момент в 68 регионах России остается запрет на проведение массовых мероприятий. При этом еще 12 субъектов РФ вернули ограничения за последние две недели, пишет ТАСС.

В частности, запрет на проведение массовых мероприятий ввели в Москве. Кроме того, с 28 июня с помощью QR-кодов обеспечивается «бесковидный» формат работы столичных заведений, заявки на который подали уже более шести тысяч рестораторов. Такой код могут получить люди, которые привились от коронавируса, переболели им в течение шести месяцев или получили отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Правила о работе COVID-free столичных заведений ввел мэр Москвы Сергей Собянин в своем указе. Также он заявил, что эксперимент с таким форматом работы кафе и ресторанов станет бессрочным.