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Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ предварительно достиг около 60 процентов

Полина Долганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ предварительно достиг около 60 процентов
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России достиг около 60 процентов, по предварительным данным исследований Института Пастера. Об этом в воскресенье, 18 июля, рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского одноименного института эпидемиологии и микробиологии Арег Тотолян.

— Мы достигли в целом по стране около 60 процентов, — заявил специалист в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, этот уровень недостаточно высок, чтобы можно было «выдохнуть». Такие показатели помогают лишь управлять процессом.

Он подытожил, что в идеале в России необходимо добиться иммунитета на уровне 90 процентов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все население России необходимо вакцинировать от коронавирусной инфекции, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с пандемией.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации от коронавирусной инфекции в РФ. Теперь необходимо достичь коллективного иммунитета не менее 80–90 процентов.

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