Попова призвала привить все население России от коронавирусной инфекции

Фото: Правительство РФ

Все население России необходимо вакцинировать от коронавирусной инфекции, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с пандемией. Об этом в пятницу, 9 июля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить всё население и претендовать на звание именной той страны, чей опыт самый передовой, — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Попова заявила, что количество повторно заболевших COVID-19 не превышает одного процента от всех инфицированных. Среди прошедших полный курс вакцинации заболели около 0,7 процента. Кроме того, практически все вакцинированные люди болеют бессимптомно. Выраженные признаки коронавируса можно увидеть у двух из 300 привившихся людей.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации от коронавирусной инфекции в РФ. Теперь необходимо достичь коллективного иммунитета не менее 80–90 процентов.

Глава кабмина также рекомендовал субъектам РФ следить за соблюдением принятых мер по борьбе с коронавирусом. В том числе необходимо соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий.