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Попова рассказала о повторных случаях заболевания коронавирусом в России

Михаил Алимов

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Общество
Попова рассказала о повторных случаях заболевания коронавирусом в России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество повторно заболевших COVID-19 не превышает 1 процента от всех инфицированных. Среди прошедших полный курс вакцинации заболели около 0,7 процента.

— Но в любом случае, даже если принять, что там, где два раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1 процент, не больше. Где-то эти случаи единичны. В каких-то регионах их почему-то чуть больше, — рассказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Она упомянула, что в случае с повторным заболеванием коронавирусом следует тщательно относиться к постановке диагноза.

По словам Поповой, количество полностью вакцинированных заболевших составляет всего 0,7 процента от всех привившихся.

Она утверждает, что практически все вакцинированные люди болеют бессимптомно. Выраженные признаки коронавируса можно увидеть у 2 из 300 привившихся людей. Она отметила, что это относится ко всем российским вакцинам.

Как утверждает глава Роспотребнадзора, тяжелой формы болезни у привившихся почти нет, а болеют в основном люди, сделавшие инъекцию только первого компонента препарата. Она объясняет это тем, что иммунитет у них еще не сформировался.

Напомним, что отечественная вакцина «Спутник V» сейчас находится на одобрении Европейским агентством лекарственных средств (EMA). В марте 2021 года начались исследования. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российскую вакцину признают в Евросоюзе, если отбросят в сторону предубеждения политического и лоббистского характера. Его слова подкрепляют и данные из Аргентины. Информация Министерства здравоохранения страны подтверждает высокую безопасность вакцины «Спутник V».

Ранее стало известно, что Единую систему сертификатов в Европе запустили с 1 июля. С ее помощью можно перемещаться по территории ЕС без задержек на границе. Она также избавит от необходимости прохождения тестирования на COVID-19, заполнения бумаг и пребывания в карантине при визите в страны союза. В Брюсселе заявляли о готовности к обсуждению вопроса по включению российской вакцины в систему COVID-сертификатов. При положительном результате такая мера позволит туристам из РФ легче путешествовать по странам Европы.

Франция призвала страны ЕС не одобрять вакцины, произведенные Россией и Китаем. Посол Италии, напротив, выразил надежду на скорое одобрение российской вакцины.

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