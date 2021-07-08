Посол Италии надеется на скорое одобрение вакцины «Спутник V» в Европе

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Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано надеется на скорое одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

— Что касается сертификации «Спутника V», то она производится на научной-медицинской основе Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Я надеюсь, что эта процедура завершится успешно и как можно скорее, и тогда вакцинированные «Спутником» граждане тоже смогут получить так называемый «зеленый» европейский паспорт, — заявил он.

Также посол упомянул, что без признания Евросоюза Италия не собирается в двустороннем порядке сертифицировать вакцину. Если не возникнет чрезвычайной ситуации.

— Итальянское правительство будет следовать правилам. Потому что на двусторонней основе признание вакцины возможно, но только в условиях временной чрезвычайной ситуации — этим воспользовалась, к примеру, Венгрия. Однако сейчас таких условий нет, ситуация уже под контролем, в Италии есть доступные вакцины, а значит, нет и повода отступать от европейских правил, — отметил Терраччано в интервью газете «Известия».

Напомним, что одобрение российской вакцины ведется Европейским агентством лекарственных средств с 4 марта. По его результатам будет известно, сможет ли «Спутник V» использоваться для вакцинирования в Европе.

Ранее глава РФПИ заявил об отсутствии у ЕМА критических замечаний в ходе исследования «Спутника V». Он призвал отделять результаты исследований и некоторые политические замечания друг от друга.