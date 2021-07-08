Песков прокомментировал заявление ЕС о признании российской вакцины

Фото: Администрация президента РФ

Заявление стран Евросоюза о готовности обсудить с Россией признание ее вакцины примечательно и положительно. Об этом в четверг, 8 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Безусловно, (компромисс — прим. «ВМ») возможен. Вот это вот заявление посла, оно очень примечательно и очень положительно, — сообщил он.

Ранее в Брюсселе заявляли о готовности к обсуждению вопроса по включению российской вакцины в систему COVID-сертификатов. При положительном результате, такая мера позволит туристам из РФ легче путешествовать по странам Европы.

Единую систему сертификатов в Европе запустили с 1 июля. С ее помощью можно перемещаться по территории ЕС без задержек на границе. Она также избавит от необходимости прохождения тестирования на COVID-19, заполнения бумаг и пребывания в карантине при визите в страны союза.

По словам пресс-секретаря президента, работа над признанием отечественной вакцины сложная и кропотливая, но она продолжается.

— На самом деле, понятно, что могут быть разные позиции, понятно, что до сих пор Европейское агентство не признало наш «Спутник». Работа в этом направлении продолжается. Да, работа кропотливая, сложная, — отметил он.

Также Песков рассказал, что вопрос о признании иностранных вакцин в России будет уточняться и обсуждаться.

Он добавил, что российскую вакцину признают в Евросоюзе если отбросят в сторону предубеждения политического и лоббистского характера, отмечает РИА Новости.

— Признание вакцины в каждой стране осуществляется по определенному алгоритму действий. Я не обладаю нужными знаниями, не могу сказать, какой алгоритм действует у нас в стране... Но, безусловно, мы выступаем против политизации этой области, против того, чтобы там действовали какие-то лоббисты, и против недобросовестной конкуренции, — резюмировал пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Франция призвала страны ЕС не одобрять вакцины, произведенные Россией и Китаем. Посол Италии, напротив, выразил надежду на скорое одобрение российской вакцины.