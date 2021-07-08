Франция призвала страны ЕС не одобрять вакцины, произведенные Россией и Китаем

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Франция считает, что странам Евросоюза не стоит признавать вакцины от коронавируса из России и Китая. Об этом в четверг, 8 июля, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

— Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены. В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам», — сообщил он в эфире телеканала France 2.

Также Бон ответил на вопрос по поводу прилета российских самолетов во Францию. По его словам, страна постоянно обновляет списки государств, относительно угрозы распространения COVID-19. Попадание страны в «красную зону» не означает, что всем ее гражданам запрещено появляться на территории Франции. Опыт с прекращением авиасообщения с Бразилией показал, что такая мера очень сложна и не гарантирует полной изоляции — пассажиры прилетают транзитом через другие страны.

— Реальное воздействие оказывают строгий контроль, проверка наличия справок о тестах, а при необходимости и проведение таких тестов по прибытии пассажиров. И в крайнем случае соблюдение пассажирами проверяемого властями карантина, что и делается во Франции в отношении приезжающих из стран красного списка, — резюмировал госсекретарь.

Ранее в РФПИ прокомментировали данные из Аргентины об эффективности «Спутника V». По словам фонда, новые данные Министерства здравоохранения Аргентины подтверждают высокую безопасность вакцины «Спутник V».