В РФПИ прокомментировали данные из Аргентины об эффективности «Спутника V»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новые данные Министерства здравоохранения Аргентины подтверждают высокую безопасность вакцины «Спутник V». Случаи нежелательных явлений, которые потребовали госпитализацию, редки (всего 0,0027 процента случаев). Об этом сказано в заявлении Российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Там отметили, что российская вакцина показала высочайшую эффективность в странах по всему миру: Венгрии, Сан-Марино, Бахрейне, ОАЭ, Мексике, Сербии и других.

— Так, данные реального применения российской вакцины в ходе массовой вакцинации в Мексике показали, что из всех вакцин, используемых в стране, именно «Спутник V» отличается максимальной безопасностью — доля нежелательных явлений у нее наименьшая, — отметили в РФПИ.

Ранее Минздрав Аргентины опубликовал отчет о ходе вакцинации в стране. Там на данный момент проходит вакцинация тремя препаратами — российским «Спутником V» от Центра имени Гамалеи, Covishield от британско-шведской компании AstraZeneca и китайским Sinopharm. Отмечается, что российская вакцина является самой популярной: в стране использовали около 6,9 миллиона доз препарата.

В апрельском пресс-релизе Института Гамалеи говорилось, что на основе данных о 3,8 миллиона жителей России, привитых двумя дозами, эффективность «Спутника V» составляет 97,6 процента.

Согласно данным Министерства здравоохранения ОАЭ о 81 тысяче привитых обоими компонентами препарата, эффективность российской вакцины составила 97,8 процента в предотвращении симптоматической коронавирусной инфекции и 100 процентов в предотвращении тяжелой формы заболевания.

Министерство здравоохранения Аргентины пришло к выводу, что однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» снижает вероятность симптоматического COVID-19 на 78,6 процента, а число госпитализаций — на 87,6 процента. В основу данных легли исследования 40,4 тысячи вакцинированных и 146,2 тысячи невакцинированных жителей в возрасте от 60 до 79 лет.

Ранее руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина назвала вакцину «Спутник V» наиболее эффективной.