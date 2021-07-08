В РФПИ прокомментировали данные из Аргентины об эффективности «Спутника V»
Новые данные Министерства здравоохранения Аргентины подтверждают высокую безопасность вакцины «Спутник V». Случаи нежелательных явлений, которые потребовали госпитализацию, редки (всего 0,0027 процента случаев). Об этом сказано в заявлении Российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Там отметили, что российская вакцина показала высочайшую эффективность в странах по всему миру: Венгрии, Сан-Марино, Бахрейне, ОАЭ, Мексике, Сербии и других.
— Так, данные реального применения российской вакцины в ходе массовой вакцинации в Мексике показали, что из всех вакцин, используемых в стране, именно «Спутник V» отличается максимальной безопасностью — доля нежелательных явлений у нее наименьшая, — отметили в РФПИ.
Ранее Минздрав Аргентины опубликовал отчет о ходе вакцинации в стране. Там на данный момент проходит вакцинация тремя препаратами — российским «Спутником V» от Центра имени Гамалеи, Covishield от британско-шведской компании AstraZeneca и китайским Sinopharm. Отмечается, что российская вакцина является самой популярной: в стране использовали около 6,9 миллиона доз препарата.
В апрельском пресс-релизе Института Гамалеи говорилось, что на основе данных о 3,8 миллиона жителей России, привитых двумя дозами, эффективность «Спутника V» составляет 97,6 процента.
Согласно данным Министерства здравоохранения ОАЭ о 81 тысяче привитых обоими компонентами препарата, эффективность российской вакцины составила 97,8 процента в предотвращении симптоматической коронавирусной инфекции и 100 процентов в предотвращении тяжелой формы заболевания.
Министерство здравоохранения Аргентины пришло к выводу, что однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» снижает вероятность симптоматического COVID-19 на 78,6 процента, а число госпитализаций — на 87,6 процента. В основу данных легли исследования 40,4 тысячи вакцинированных и 146,2 тысячи невакцинированных жителей в возрасте от 60 до 79 лет.
Ранее руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина назвала вакцину «Спутник V» наиболее эффективной.