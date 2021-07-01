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Единые коронавирусные сертификаты запустили в Евросоюзе 1 июля

Илья Ашуров

В мире
Единые коронавирусные сертификаты запустили в Евросоюзе 1 июля
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

В Европейском союзе (ЕС) запустили единые коронавирусные сертификаты 1 июля. Подробности о новом документе стали известны из видеопрезентации, подготовленной правительством Испании.

Единый сертификат позволит перемещаться по территории ЕС без задержек на границе. Документ также избавит от необходимости прохождения тестирования на COVID-19, заполнения бумаг и пребывания на карантине при визите в страны союза.

Сертификаты будут выдаваться бесплатно. Они будут представлять собой QR-код и подразделяться на три вида: о вакцинации, о выздоровлении и об отрицательном тесте. Срок действия сертификата — 12 месяцев.

Видео: Правительство Испании

Уточняется, что сертификаты о вакцинации будут предоставляться только людям, которые привились препаратами, централизованно одобренными в ЕС. Также сообщается, что со временем ЕС может признавать подобные документы третьих стран.

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