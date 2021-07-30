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Глава ВОЗ заявил, что достижения в борьбе с COVID-19 в мире оказались под угрозой

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Глава ВОЗ заявил, что достижения в борьбе с COVID-19 в мире оказались под угрозой
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Достижения в борьбе с коронавирусом на Земле утрачены или находятся под угрозой. Об этом рассказал в пятницу, 30 июля, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он обратил внимание на резкий рост заболеваемости COVID-19, который фиксировался в последние недели во многих странах мира.

— В пяти из шести регионов ВОЗ инфицирование COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80 процентов, то есть почти удвоилось. В Африке смертность увеличилась на 80 процентов, — отметил Гебрейесус.

По мнению Гебрейесуса, число пациентов с коронавирусом растет из-за увеличения мобильности и контактов. Кроме того, рост происходит из-за ненадлежащего применения антиковидных мер.

Он уточнил, что системы здравоохранения в разных государствах испытывают перегрузку из-за числа пациентов с коронавирусом. Глава ВОЗ считает, что мир утрачивает достижения в борьбе с коронавирусом.

ВОЗ в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией ставит целью вакцинацию не менее 70 процентов жителей всех стран мира к сентябрю 2022 года. Гебрейесус подчеркивал, что пандемию COVID-19 можно взять под контроль — в этом поможет вакцинация.

До этого генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что организация хочет провести проверку лабораторий в районе возникновения COVID-19 в декабре 2019 года. Он выразил надежду, что Китай поддержит новый этап изучения происхождения коронавируса.

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