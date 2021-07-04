Эксперты назвали необычное проявление индийского штамма COVID-19

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Индийский штамм коронавируса может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал пульмонолог Алексей Никишенков.

По его словам, в последнее время на данный симптом стали жаловаться многие пациенты с коронавирусом в России. В частности, россияне упоминают боль в животе и диарею.

Он подчеркнул, что классическими симптомами коронавируса является слабость, кашель и боль в мышцах.

В свою очередь, врач-иммунолог Владимир Болибок подтвердил возможность возникновения «желудочного ковида» у пациентов с индийским штаммом коронавируса. Он отметил, что в таких случаях у человека может появиться тошнота и боли в животе.

Однако врач-вирусолог Виктор Ларичев заявил, что для индийского штамма характерны классические симптомы COVID-19, среди которых преобладает повышенная температура тела, пишет ТАСС.

Один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были замечены позже. Они отличаются мутациями в спайковом белке и распространяются в разных странах. Штамм «дельта» выявлен на территории многих государств.

Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают диарею и образование тромбов. Отмечается также, что данный штамм коронавируса более агрессивный и злой, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

В четверг, 24 июня, первый случай смерти от штамма «дельта плюс» зафиксировали в Индии. Женщина с новым штаммом коронавируса не была вакцинирована и скончалась 23 мая. Специалисты узнали о ее заболевании после проведения анализов.