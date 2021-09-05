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Главный инфекционист США допустил, что мю-штамм способен обходить антитела

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Главный инфекционист США допустил, что мю-штамм способен обходить антитела
Фото: flickr.com/NIAID

Американские специалисты занимаются исследованием штамма «мю» коронавируса, есть вероятность, что он может обходить защиту определенных антител. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в воскресенье, 5 сентября.

— Мы на самом деле не знаем о том, какими могут быть последствия. Опасение заключается в том, что он (новый штамм — прим. «ВМ») имеет ряд мутаций, которые могут говорить, что он способен обходить защиту некоторых антител, — рассказал специалист.

Также эксперты наблюдают за тем, станет ли новый штамм в большей степени преобладающим в США, добавил он. В нынешний момент штамм «дельта» является доминантным более чем на 99 процентов, уточнил Фаучи.

Инфекционист подчеркнул, что имеющиеся в стране вакцины от COVID-19 эффективны против всех штаммов. При этом до сих пор недостаточно данных о том, как применяющиеся в США препараты защищают от варианта «мю», приводит слова Фаучи телеканал CBS News.

5 сентября глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что странам Большой двадцатки (G20) необходимо приложить совместные усилия для выработки правил, которые помогут вакцинированным от коронавируса людям пересекать границы.

Также он предложил рассмотреть взаимное признание странами G20 факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами. Кроме того, выступил за выработку единого с G20 подхода к снятию ограничений по перемещению привитых от COVID-19 людей.

Мурашко подчеркнул, что в вопросах признания вакцин из разных стран следует убрать политическую составляющую.

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