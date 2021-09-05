Мурашко призвал G20 взаимно признать вакцины от коронавируса

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Странам Большой двадцатки (G20) необходимо приложить совместные усилия для выработки правил, которые помогут вакцинированным от коронавируса людям пересекать границы. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в воскресенье, 5 сентября.

— Представляется необходимым рассмотреть взаимное признание государствами «Группы двадцати» факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами, — рассказал министр.

Также он предложил G20 выработать единый подход к снятию ограничений по перемещению привитых от COVID-19 людей. Мурашко подчеркнул, что в вопросах признания вакцин из разных стран следует убрать политическую составляющую, отмечает телеканал «Царьград».

31 августа главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что новый всплеск коронавируса может произойти в России осенью из-за сочетания нескольких факторов.

В их число, по его словам, вошли грипп, COVID-19 и возвращение людей из отпусков. Это способно создать предпосылки для вспышки и тяжелого течения болезни, добавил врач.

Осенью многое будет зависеть от позиции россиян, уточнил специалист. Если она окажется пассивной, то у врачей опять будет работа и потребуется разворачивание дополнительных коек, заключил Проценко.