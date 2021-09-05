Мурашко призвал G20 взаимно признать вакцины от коронавируса
Странам Большой двадцатки (G20) необходимо приложить совместные усилия для выработки правил, которые помогут вакцинированным от коронавируса людям пересекать границы. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в воскресенье, 5 сентября.
— Представляется необходимым рассмотреть взаимное признание государствами «Группы двадцати» факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами, — рассказал министр.
Также он предложил G20 выработать единый подход к снятию ограничений по перемещению привитых от COVID-19 людей. Мурашко подчеркнул, что в вопросах признания вакцин из разных стран следует убрать политическую составляющую, отмечает телеканал «Царьград».
31 августа главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что новый всплеск коронавируса может произойти в России осенью из-за сочетания нескольких факторов.
В их число, по его словам, вошли грипп, COVID-19 и возвращение людей из отпусков. Это способно создать предпосылки для вспышки и тяжелого течения болезни, добавил врач.
Осенью многое будет зависеть от позиции россиян, уточнил специалист. Если она окажется пассивной, то у врачей опять будет работа и потребуется разворачивание дополнительных коек, заключил Проценко.