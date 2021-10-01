Иммунолог предупредил о «потомках» «дельта»-штамма COVID-19

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В России преобладает штамм коронавирусной инфекции «дельта», но через некоторое время его вытеснят другие варианты SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

По его словам, другим штаммам в настоящее время сложно победить тот вариант вируса, который превалирует. Это можно объяснить на примере варианта COVID-19 под названием «мю».

Специалист напомнил, что этот вариант инфекции впервые был обнаружен в Колумбии. К настоящему моменту он уже дошел до Соединенных Штатов и распространился по Южной Америке.

— Думаю, что для России он не представляет большой опасности, поскольку победить в эволюционной схватке штамм «дельта» ему будет крайне тяжело, — сказал иммунолог.

Он добавил, что вариант коронавируса «мю» не обладает характеристиками, которые могли бы позволить ему доминировать на территории РФ. Между тем «дельта»-штамм характеризуется как очень заразный. У большинства жителей России, которые с середины текущего лета заболели COVID-19, выявили именно этот вариант заболевания.

— Заразность штамма «дельта» очень высокая. В сравнении с уханьским штаммом есть огромный скачок заразности, — уточнил врач.

Специалист подытожил, что занять место этого варианта SARS-CoV-2 в России смогут только его «потомки», передает радио Sputnik.

«Дельта»-штамм коронавирусной инфекции составляет практически 100 процентов от всех циркулирующих в России вариантов вируса. Кроме того, в стране пока не было зафиксировано более опасного варианта, нежели «дельта». Об этом ранее рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, в настоящее время от штамма «дельта» в мире образуются новые ветви вируса. Однако говорить о том, что новые варианты COVID-19 более опасны, чем сам «дельта»-штамм, пока рано.