Эксперт заявил об отсутствии в России более опасного штамма, чем «дельта»

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«Дельта»-штамм коронавирусной инфекции составляет практически 100 процентов от всех циркулирующих в России вариантов вируса. Кроме того, в стране пока не было зафиксировано более опасного варианта, нежели «дельта». Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, в настоящее время от штамма «дельта» в мире образуются новые ветви вируса. Однако говорить о том, что новые варианты COVID-19 более опасны, чем сам «дельта»-штамм, пока рано.

Хафизов отметил, что на данный момент в России в большей степени циркулирует именно «дельта»-вариант вируса и его производные.

Специалист также отметил, что новый штамм коронавируса «мю», если и был завезен в Россию, особой опасности не представляет.

— Уже понятно, что все те штаммы, которые признаются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как «вызывающие обеспокоенность» и к которым, помимо «дельты», относят «альфу», «бету», «гамму», — все они уступают «дельте» в способности так же активно распространяться, проигрывая ей в борьбе за новых пациентов, — цитирует ученого ТАСС.

При этом ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки институтов здравоохранения США Евгений Кунин ранее заявил, что следующий суперштамм коронавируса необязательно будет порождением варианта «дельта». Вероятно, по его словам, что следующий суперштамм «выскочит» из-за спины «дельты». При этом новый вариант может быть продолжением другой ветки генетического дерева COVID-19.