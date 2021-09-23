Вирусолог назвал условия для появления нового супер-штамма COVID-19

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Следующий супер-штамм коронавируса необязательно будет порождением варианта «дельта». Об этом заявил ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США Евгений Кунин в четверг, 23 сентября.

— Если бы этот штамм полностью — от слова «целиком» — вытеснил все остальные варианты, тогда конечно. Но остальные варианты где-то все равно продолжают персистировать, — объяснил специалист.

Вероятно, по его словам, что следующий супер-штамм «выскочит» из-за спины «дельты». При этом новый вариант может быть продолжением другой ветки генетического дерева COVID-19, добавил Кунин.

Штамму необходимо сохранять способность хорошо связываться с рецептором, при этом уходя от связывания антител. В этом контексте «гамма»-вариант «сделан» более удачно, поэтому на него нужно обратить больше внимания, уточнил эксперт.

Географически новый супер-штамм может появиться где угодно, приводит слова Кунина газета «Известия».

22 сентября профессор вирусологии Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что сейчас в мире существуют более опасные мутации коронавируса, чем «дельта». При этом данный штамм наиболее быстро распространяется и является самым заразным, добавил он.

Вирусолог объяснил, что это очень удачная для вируса мутация — она очень заразная. Есть и другие, более патогенные варианты, чем «дельта», но он отличается высокой заразностью, подчеркнул Альтштейн.