Вирусолог назвал причины быстрого распространение дельта-штамма COVID-19

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Сейчас в мире существуют более опасные мутации коронавируса, чем «дельта». Но этот штамм наиболее быстро распространяется и является самым заразным. Об этом рассказал профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— «Дельта» давно доминирует во всем мире, в том числе в Москве. Когда в июне начался подъем заболеваемости, в стране уже был вариант «дельта». Сейчас он распространяется в России, в странах Европы и Соединенных Штатах. Это очень удачная для вируса мутация — она очень заразная. Вариантов COVID-19 много, есть и другие, более патогенные, чем «дельта». Но «дельта» отличается очень высокой заразностью, этот вирус способен поддерживать эпидемию, — цитирует эксперта «Радио-1».

Ученый подчеркнул, что прививаться от коронавирусной инфекции по-прежнему очень важно.

— Вакцины против этого штамма действуют, хотя и в меньшей степени, чем против предыдущего. Я имею в виду «Спутник V» и «Спутник Лайт». Это основная вакцина, которую мы сейчас используем в России, ее и надо применять. Если против исходного штамма эффективность составляла 90 процентов, то против «дельты» — 75–80 процентов, — отметил Альтштейн.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 в столице связан с возобновлением школьных занятий, возвращением россиян из отпусков и наступлением осеннего сезона.