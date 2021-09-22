Анастасия Ракова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в Москве

Фото: Комплекс социального развития

Рост заболеваемости COVID-19 в столице связан с возобновлением школьных занятий, возвращением россиян из отпусков и наступлением осеннего сезона. Об этом в среду, 22 сентября, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— На протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве. По отношению к прошлой неделе рост составил 24 процента, а число госпитализаций выросло на 15 процентов, — рассказала она журналистам.

— Для лечения пациентов с коронавирусом в городе развернуты и зарезервированы достаточные коечные мощности, — передает ее слова РИА Новости.

Ракова отметила, что в городе на 100 процентов доминирует штамм коронавируса «дельта». Это показало исследование на базе Центра Гамалеи.

— На протяжении лета еженедельно на базе Центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время на 100 процентов доминирует «дельта»-штамм коронавируса, — рассказала заммэра.

Власти города и дальше намерены сотрудничать с Центром Гамалеи и Центром лабораторных исследований депздрава столицы.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость коронавирусом растет в 36 из 85 регионов России. Она также опровергла информацию о более тяжелом течении заболевания при штамме коронавируса «дельта». Попова объяснила, что данный штамм лишь быстрее распространяется.