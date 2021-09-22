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Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Фото: roscongress / Андрей Любимов

Заболеваемость коронавирусом растет в 36 из 85 регионов России. Об этом в среду, 22 сентября, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, рост зафиксировали впервые за восемь недель.

— Если на прошлой неделе мы говорили о фазе роста в 11 субъектах, то сейчас к ним добавилось еще 25. Теперь 36 субъектов в фазе роста, — отметила Попова.

Она также опровергла информацию о более тяжелом течении заболевания при штамме коронавируса «дельта». Попова объяснила, что данный штамм лишь быстрее распространяется.

При этом, по ее словам, в России полностью вакцинировались от коронавируса 40 миллионов человек, передает НТВ.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н» — в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

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