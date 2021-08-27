Еще 19 509 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России за сутки

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В 85 регионах РФ за минувшие 24 часа выявили 19 509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил оперштаб Москвы.

Отмечается, что семь процентов заболевших не имеют клинических симптомов COVID-19. За сутки в России умерли 798 человек, а полностью выздоровели 19 217 пациентов.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в России зарегистрировали 6 844 049 случаев заражения инфекцией. Общее число умерших составляет 180 041, а полностью выздоровевших — 6 112 035, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

С пятницы, 27 августа, Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей, Чехией и Доминиканой. При этом число регулярных рейсов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан тоже увеличится.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, как человек может получить так называемую золотую броню, если он привьется после того, как переболеет коронавирусом. По мнению специалиста, длительный и самый максимальный иммунитет вырабатывается у переболевших COVID-19, которые сделали прививку против вируса.