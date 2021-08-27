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Россия возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей

Иван Юминов

Общество
Россия возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия с пятницы, 27 августа возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, Чехией и Доминиканой. Об этом сообщает РИА Новости.

Число регулярных перелетов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан также увеличится, отмечается на сайте агентства.

16 августа сообщалось, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 2 сентября. Данное решение было принято по итогам заседания с участием вице-премьера страны Татьяны Голиковой.

С 9 августа Россия возобновила авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Для граждан России, возвращающихся в страну, срок сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию продлен до четырех дней. До этого граждане РФ должны были сдавать тесты на коронавирус в течение трех дней.

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