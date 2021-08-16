Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 2 сентября

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Российская Федерация продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 2 сентября. Об этом в понедельник, 16 августа, пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

До этого стало известно, что Российская Федерация снимет ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею с 27 августа, сообщил оперштаб.

С этого же дня увеличится число регулярных перелетов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан, передает РИА Новости.

С 9 августа Россия возобновила авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Для граждан России, возвращающихся в страну, срок сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию продлен до четырех дней. До этого граждане РФ должны были сдавать тесты на коронавирус в течение трех дней.