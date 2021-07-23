Россия возобновит полеты в Доминикану и на курорты Египта

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С 9 августа Россия возобновляет авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую республику, Бахрейн и Молдавию. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято после визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.

Кроме того, количество регулярных рейсов из российских городов в столицу Белоруссии Минск будет увеличено с 1 августа. Из Москвы в Минск еженедельно будет выполняться 20 рейсов (вместо десяти). Частота рейсов в белорусскую столицу из Сочи и Краснодара будет увеличена до трех в неделю, сообщает ТАСС.

8 июля вице-президент АТОР Дмитрий Горин сообщил, что первые российские туристы могут отправиться на египетские курорты уже через пару недель, в зависимости от решения оперштаба.

19 июля Росавиация по этой причине отклонила все заявки авиакомпаний на осуществление полетов из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.