В АТОР рассказали, когда россияне полетят в Египет

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Первые российские туристы могут отправиться на курорты Египта уже через пару недель. Точный срок зависит от решений Росавиации и оперативного штаба. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

По его словам, открытие авиасообщения — хорошая новость, ведь теперь туристы смогут напрямую отправляться на курорты Шарм-эш-Шейха и Хургады. Статус рейсов станет известен после решений Росавиации об определении квот и допусках, а также решений оперштаба. Кроме того, срок вылета первых самолетов в Египет зависит от того, как быстро поставят авиакомпании свои самолеты на данное направление. Пока самолеты летают только в Каир по утвержденным квотам.

— Будем надеяться, что так же, как по Турции, разрешат полеты регулярным и чартерным рейсам. Все остальные направления ограничены квотами. Это даст возможность сэкономить в пути время, потому что сейчас туристы добираются через Каир, и дальше наземный трансфер 6–9 часов. Обычно техническая работа может занять определенное время. Это получение разрешений, допусков, квот. Как правило, на это уходит от одной до трех недель. Но сроков сейчас нет никаких, — сказал Горин.

После постановки рейсов и открытия продаж туроператорами россияне смогут отправиться на отдых в Египет. Что касается цен, то они будут такими же, как и были. Например, сегодня цена путевки на двоих, включая перелет через Каир, в районе 80 тысяч рублей.

— Можно предположить, что будет дешевле. Но на бюджетные отели. Цена зависит от категории гостиницы, — сказал эксперт.

Президент России Владимир Путин отменил указ, по которому полеты в Египет были приостановлены с ноября 2015 года на фоне катастрофы российского А321 в небе над Синайским полуостровом. Соответствующий документ в четверг, 8 июля, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, авиакатастрофа произошла 31 октября 2015 года. Летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение во время полета над Синайским полуостровом в Египте. Находившиеся на борту 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт.