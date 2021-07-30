Увеличен срок сдачи ПЦР-тестов для россиян, вернувшихся из-за границы

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С пятницы, 30 июля, прибывающие в страну россияне должны сдать ПЦР-тест в течение четырех дней. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.

До этого граждане РФ должны были сдавать тесты на коронавирус в течение трех дней. Теперь данный период увеличили до четырех дней, говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

С 9 августа Россия возобновляет авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято после визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.