Россия снимет ограничения на рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию с 27 августа
Российская Федерация снимет ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею с 27 августа. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил оперштаб.
С этого же дня увеличится число регулярных перелетов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан, передает РИА Новости.
С 9 августа Россия возобновила авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.
Для граждан России, возвращающихся в страну, срок сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию продлен до четырех дней. До этого граждане РФ должны были сдавать тесты на коронавирус в течение трех дней.