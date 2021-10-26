Роспотребнадзор: Еще нет данных о тяжелом течении ковида с новым штаммом «дельта»

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На сегодняшний день данных о том, что новый вариант штамма «дельта» вызывает тяжелое течение коронавирусной инфекции — нет. Также пока что нет информации о том, что штамм устойчив к антителам. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

— Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания или что он устойчив против действия антител, пока нет, — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Ранее британское Агентство по здравоохранению заявило, что новый вариант штамма «дельта» COVID-19 может иметь более высокие темпы распространения.

— Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной «дельтой», — сообщил Хафизов.

В понедельник, 25 октября, стало известно, что новый штамм был выявлен у трех пациентов в Московском регионе. Новая мутация COVID-19 под названием AY.4.2 совпадает в России с той, что распространяется в Великобритании.