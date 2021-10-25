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Три случая заражения штаммом AY.4.2 обнаружили в Московском регионе

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Три случая заражения штаммом AY.4.2 обнаружили в Московском регионе
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Роспотребнадзор зарегистрировал три случая заражения новым вариантом штамма «дельта» коронавируса в Москве и Подмосковье. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в понедельник, 25 октября.

— Мы ее (новую мутацию — прим. «ВМ») увидели здесь в Москве и Подмосковье, три таких случая, и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит, — рассказала представитель учреждения.

Новая мутация COVID-19 под названием AY.4.2 совпадает в России с той, что распространяется в Великобритании, отметила Попова в эфире Первого канала.

25 октября Попова также заявила, что возникающие мутации COVID-19 не вызывают серьезных опасений. Она подчеркнула: чем медленнее прививаются граждане, тем быстрее заболевание адаптируется к новым условиям.

19 октября СМИ сообщили, что новая, более заразная форма COVID-19 под названием AY.4.2 получила распространение в Великобритании. Вид инфекции является вариантом штамма «дельта», предположил ученый из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретт.

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При этом новая вариация, по данным специалиста, является более заразной (на 10–15 процентов), чем исходный вариант. AY.4.2 вряд ли будет способствовать распространению вируса в значительной мере, как другие формы «дельты», заключил профессор Кембриджского университета Рави Гупта.

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