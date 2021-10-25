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Попова заявила, что новые штаммы коронавируса не вызывают особого беспокойства

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова заявила, что новые штаммы коронавируса не вызывают особого беспокойства
Фото: roscongress/Анна Горбань

Возникающие мутации коронавирусной инфекции не вызывают серьезных опасений. Однако россиянам необходимо вакцинироваться с целью предотвращения пандемии. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 25 октября.

Она отметила, что чем медленнее прививаются граждане, тем быстрее заболевание адаптируется под новые условия.

— Пока ничего супертревожного такого в мутациях нет, но очень может быть, потому что чем медленнее мы прививаемся, тем быстрее вирус приспосабливается, — заявила Попова.

В эфире Первого канала руководитель ведомства добавила, что на основе имеющихся знаний о заболевании ученые эффективно и быстро разрабатывают методы борьбы с ним.

Также Анна Попова сообщила, что необходимый для защиты от COVID-19 уровень антител до сих пор неизвестен.

Вторым важным вопросом, по ее словам, является наличие уровня антител для диагностики.

Попова заявила, что новые штаммы коронавируса не вызывают особого беспокойства

При этом глава Роспотребнадзора порекомендовала россиянам ограничить свои контакты и не совершать поездок в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

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