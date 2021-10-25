Попова заявила, что новые штаммы коронавируса не вызывают особого беспокойства

Фото: roscongress/Анна Горбань

Возникающие мутации коронавирусной инфекции не вызывают серьезных опасений. Однако россиянам необходимо вакцинироваться с целью предотвращения пандемии. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 25 октября.

Она отметила, что чем медленнее прививаются граждане, тем быстрее заболевание адаптируется под новые условия.

— Пока ничего супертревожного такого в мутациях нет, но очень может быть, потому что чем медленнее мы прививаемся, тем быстрее вирус приспосабливается, — заявила Попова.

В эфире Первого канала руководитель ведомства добавила, что на основе имеющихся знаний о заболевании ученые эффективно и быстро разрабатывают методы борьбы с ним.

Также Анна Попова сообщила, что необходимый для защиты от COVID-19 уровень антител до сих пор неизвестен.

Вторым важным вопросом, по ее словам, является наличие уровня антител для диагностики.

При этом глава Роспотребнадзора порекомендовала россиянам ограничить свои контакты и не совершать поездок в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.