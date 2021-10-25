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Попова призвала россиян отказаться от поездок в нерабочие дни

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова призвала россиян отказаться от поездок в нерабочие дни
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россиянам следует ограничить свои контакты и не совершать поездок в нерабочие дни. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 25 октября.

— Мы сегодня всех призываем к тому, чтобы осознанно использовать эти дни, ровно для того, для чего они и предназначены, как нерабочие — для ограничения контактов, для ограничения передачи, — рассказала представитель ведомства.

Людям не стоит никуда ехать в данный период, отметила Попова в эфире Первого канала.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

За последние сутки в России зафиксировали 37 930 новых случаев коронавируса. При этом у девяти процентов людей не обнаружены клинические признаки болезни.

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Количество летальных исходов за последние 24 часа составило 1069. Российские медики за сутки вылечили еще 20 690 пациентов от COVID-19.

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