Путин объявил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом.

— Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно, — рассказал глава государства.

Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена. Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19.

Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, приводит слова Путина ТАСС.

Ситуация с коронавирусом в стране является сложной, а темпы его распространения выросли, уточнил президент. При этом Путин выразил сожаление, что уровень вакцинации россиян остается невысоким, это во многом определяет скорость распространения COVID-19, отмечает РИА Новости.

За последние 24 часа в России выявили 34 073 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В стране также зафиксировали 1028 летальных исходов из-за COVID-19.