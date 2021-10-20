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В России за сутки выявили 34 073 новых случая коронавируса

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 34 073 новых случая коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 34 073 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что девять процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.

В России за сутки выявили 34 073 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в РФ зафиксировали 1028 летальных исходов из-за COVID-19.

После прохождения лечения от коронавируса в стране за день полностью поправился 25 231 пациент.

В России за сутки выявили 34 073 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице заболели 5847 человек.

В России могут в связи с обострением эпидемической обстановки, связанным с распространением COVID-19, вновь ввести нерабочие дни. С таким предложением выступила заместитель председателя правительства, вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом во вторник, 19 октября.

Фото: Оперштаб
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Фото: Оперштаб
Фото: Оперштаб
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Фото: Оперштаб
Фото: Оперштаб
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Фото: Оперштаб
Фото: Оперштаб
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Фото: Оперштаб
Фото: Оперштаб
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Фото: Оперштаб
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