Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни

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Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту России Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в стране. С таким обращением она выступила во вторник, 19 октября.

— Предлагается первое — обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни, — цитирует РИА Новости вице-премьера.

Голикова также попросила премьер-министра России Михаила Мишустина поддержать предложенные ей меры и учесть сложившуюся в РФ эпидемиологическую ситуацию.

Вице-премьер подытожила, что в настоящее время граждане, которые болеют коронавирусом, часто пренебрегают самоизоляцией.

За последние 24 часа в России выявили 33 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы. Отмечается, что 7,4 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране также зафиксировали 1015 летальных исходов из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса в РФ за день полностью выздоровели 23 426 пациентов.

1 октября замглавы московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила о начале четвертой волны COVID-19 в России.