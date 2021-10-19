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В России выявили 33 740 случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 33 740 случаев коронавируса за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 33 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 7,4 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

В России выявили 33 740 случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За сутки в стране также зафиксировали 1015 летальных исходов из-за COVID-19.

После прохождения лечения от коронавируса в РФ за день полностью выздоровели 23 426 пациентов.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице зафиксировали 5700 случаев заболевания.

В России выявили 33 740 случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Ограничительные меры в связи с пандемией продолжают вводить во многих регионах России.

Так, QR-коды понадобятся с 15 ноября для посещения учреждений культуры, спорта, кафе и ресторанов Приморья. Постановление об этом подписала глава регионального правительства Вера Щербина.

Кроме того, обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции для работников сфер обслуживания, здравоохранения, культуры, строительства, рыболовства, ЖКХ, МФЦ, промышленности и других ввели на Чукотке.

Также посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.

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