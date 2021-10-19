В России выявили 33 740 случаев коронавируса за сутки
За последние 24 часа в России выявили 33 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.
Отмечается, что 7,4 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.
За сутки в стране также зафиксировали 1015 летальных исходов из-за COVID-19.
После прохождения лечения от коронавируса в РФ за день полностью выздоровели 23 426 пациентов.
По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице зафиксировали 5700 случаев заболевания.
Ограничительные меры в связи с пандемией продолжают вводить во многих регионах России.