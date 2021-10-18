Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

QR-коды для посещения общественных мест введут в Санкт-Петербурге

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
QR-коды для посещения общественных мест введут в Санкт-Петербурге
Фото: Pexels

Посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в понедельник, 18 октября.

— С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации. С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака, — говорится в сообщении.

Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы с 1 по 3 ноября. Начиная с 1 декабря доступ посетителей в предприятия общепита и торговли в Санкт-Петербурге будет возможен только по QR-коду, отмечается на сайте администрации.

18 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил, что ограничения по коронавирусу в городе могут быть усилены при росте заболеваемости. Эпидемическая ситуация в городе, по его словам, контролируемая, но непростая.

QR-коды для посещения общественных мест введут в Санкт-Петербурге

Медицинские учреждения обеспечены необходимыми объемами лекарств и средств индивидуальной защиты, заверил губернатор. Городские власти увеличат на этой неделе число мест для пациентов с COVID-19 и пневмонией до 9,5 тысячи, заключил Беглов.

Читайте также:
Санкт-ПетербургКоронавирусQR-коды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гэндальф белый и хоббит черный

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Все мнения
О проекте