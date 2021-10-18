Беглов допустил усиление ограничений в Санкт-Петербурге по COVID-19

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Ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге могут быть усилены при росте заболеваемости. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в понедельник, 18 октября.

— Если рост заболеваемости продолжится, правительство города будет усиливать ограничительные меры, — рассказал политик.

Эпидемическая ситуация в городе, по его словам, контролируемая, но непростая. Медицинские учреждения обеспечены необходимыми объемами лекарств и средств индивидуальной защиты, заверил губернатор.

Городские власти увеличат на этой неделе число мест для пациентов с COVID-19 и пневмонией до 9,5 тысячи. Это будет достигнуто, по словам главы города, за счет оказания плановой помощи в стационарах.

Контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции усиливается в Санкт-Петербурге, отметил Беглов в эфире «Радио России».

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18 октября в оперштабе Москвы сообщили, что в России за сутки заболели коронавирусом 34 325 человек. При этом у 8,2 процента не обнаружены клинические проявления болезни.

Российские медики полностью вылечили от COVID-19 еще 16 431 пациента, а количество смертельных случаев составило 998. Всего за время пандемии в стране COVID-19 заболели 8 027 012 человек.