За сутки в России выявили 34 325 новых случаев коронавируса

Фото: unsplash

В России за сутки заболели коронавирусом 34 325 человек. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в оперштабе Москвы.

Фото: Стопкоронавирус.рф

При этом у 8,2 процента не обнаружены клинические проявления болезни. Российские медики полностью вылечили от ковида еще 16 431 пациента, а количество смертельных случаев составило 998.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего за время пандемии в стране заразились COVID-19 8 027 012 человек. Смертельных случаев стало 224 310, а после заражения ковидом выздоровели 7 017 055 пациентов, передает Telegram-канал оперштаба.

До этого директор национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эксклюзивном интервью сайту «ВМ» сообщил, что мир оказался не готов к пандемии коронавируса из-за организационных факторов, несмотря на высокий уровень медицины.

Гинцбург также рассказал, что Минздрав может выдать временное разрешение на использование детской вакцины от коронавируса в ближайшее время.

Препарат, по его словам, показал себя «очень хорошо». Он представляет собой вакцину «Спутник V», разведенную в пять раз, объяснил специалист.

Побочные эффекты препарата, как уточнил глава центра, проявляются в виде температуры около 37,2–37,4 градуса. При этом привитые вакциной дети продемонстрировали большую иммуногенность по сравнению со взрослыми, подчеркнул Гинцбург.