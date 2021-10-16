«Правильный вопрос»: Гинцбург пояснил, почему современный мир оказался не готов к пандемии

Фото: Пресс-служба Совфеда

Мир оказался не готов к пандемии коронавируса из-за организационных факторов, несмотря на высокий уровень медицины. Об этом в эксклюзивном интервью сайту «ВМ» сообщил директор национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в рамках XIX Московского фестиваля прессы, который проходит при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

— Вопрос правильный. Мир действительно оказался не готов встретиться с таким серьезным вызовом, — рассказал специалист.

Научные причины, по его словам, находятся на втором плане. Проблема лежит в организационных процессах, так как связь информированности людей, которые принимают организационные решения в мире, недостаточно коммуницируется, объяснил руководитель центра.

В связи с этим следует повышать степень информированности людей, которые принимают решения самого высокого уровня, заключил Гинцбург.

В субботу, 16 октября, директор Центра имени Гамалеи принял участие в круглом столе «Пресса и ковид», который был организован Союзом журналистов Москвы.

Там Гинцбург также рассказал, что Минздрав может выдать временное разрешение на использование детской вакцины от коронавируса в ближайшее время.

1/2 2/2

Препарат, по его словам, показал себя «очень хорошо». Он представляет собой вакцину «Спутник V», разведенную в пять раз, объяснил специалист.

Побочные эффекты препарата, как уточнил глава центра, проявляются в виде температуры около 37,2–37,4 градуса. При этом привитые вакциной дети продемонстрировали большую иммуногенность по сравнению со взрослыми, подчеркнул Гинцбург.