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Система QR-кодов заработает в общественных местах Приморья

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Система QR-кодов заработает в общественных местах Приморья
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

QR-код понадобится с 15 ноября для посещения учреждений культуры, спорта, кафе и ресторанов. Постановление об этом подписала глава регионального правительства Вера Щербина.

Согласно постановлению, требование не относится к детям до 18 лет, а также людям с документом о недавно перенесенной коронавирусной инфекции и тем, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не позднее 72 часов назад.

Учреждения культуры, спорта и общепита должны будут установить мобильные ограждения для организации потока посетителей и проверки у них действия QR-кодов.

За весь период пандемии коронавируса в Приморье выявили 72 180 случаев заболевания. Из них выздоровели 64 406 человек,1 202 пациента скончались. Вакцинацию прошли 441 206 жителей. В регионе объявлена обязательная вакцинация для работников отдельных сфер и действует режим повышенной готовности, пишет ТАСС.

11 октября замглавы московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила о начале четвертой волны COVID-19 в России.

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Эксперт уточнила, что в России доминирует штамм «дельта», он требует большей защиты. Возникновение новых вариантов можно приостановить при формировании иммунитета у большинства населения, заключила специалист.

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