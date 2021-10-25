В России за сутки выявили 37 930 новых случаев коронавируса

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За последние сутки в России зафиксировали 37 930 новых случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщили в «Оперштабе Москвы».

При этом у 9 процентов не обнаружены клинические признаки болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Количество летальных исходов за последние 24 часа составило 1069. Российские медики за сутки вылечили еще 20 690 пациентов.

Таким образом, за все время пандемии количество случаев COVID-19 в стране составляет 8 279 573. Полностью выздоровели после прохождения лечения 7 186 611 пациентов, скончались 231 669 человек, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Российский президент Владимир Путин 25 октября отдал новые поручения по поводу коронавирусной инфекции. До 15 ноября необходимо обеспечить два оплачиваемых выходных дня работающим людям для проведения вакцинации от коронавируса.

Кроме того, Путин поручил главам регионов запретить проведение ночных зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания (с 23:00 до 6:00) из-за ситуации с коронавирусом.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.