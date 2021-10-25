Путин поручил регионам обеспечить запрет на развлекательные мероприятия ночью

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов запретить проведение ночных зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания (с 23:00 до 6:00) из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее поручение опубликовано в понедельник, 25 октября, на сайте Кремля.

— Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до шести часов утра, — говорится в перечне поручений по итогам заседания с членами правительства.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Вслед за этим во многих регионах начали вводить дополнительные ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Например, Свердловская область введет QR-коды досрочно — с 30 октября. Изначально ввести такие ограничительные меры планировалось с 8 ноября.