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QR-коды введут в Свердловской области с 30 октября

Полина Долганова

Общество
QR-коды введут в Свердловской области с 30 октября
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Свердловская область введет QR-коды досрочно — с 30 октября. Изначально ввести такие ограничительные меры планировалось с 8 ноября. Об этом в пятницу, 22 октября, пишет РИА Новости.

Ограничительные меры в связи с пандемией продолжают вводить во многих регионах России.

Так, например, вакцинироваться в обязательном порядке должны будут жители Крыма, занятые в образовательной сфере, а также медицинские работники, водители такси, торговцы в местах общественного питания, сотрудники отелей, домов отдыха, фитнес-центров и те, кто работает в сфере ЖКХ.

QR-коды понадобятся с 15 ноября для посещения учреждений культуры, спорта, кафе и ресторанов Приморья. Постановление об этом подписала глава регионального правительства Вера Щербина.

Также посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

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